Заместитель Премьер-министра-министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал в Мажилисе о прогнозах развития экономики Казахстана на ближайшие три года. По его словам, в 2026 году ожидается рост ВВП на 5,4%, а в среднем за 2026–2028 годы - на 5,3%, передает BAQ.KZ.

"В основе экономического роста лежит развитие реального сектора и сферы услуг. В обрабатывающей промышленности темпы увеличатся с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году, что станет результатом реализации масштабных инвестиционных проектов", — сказал Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что ключевые отрасли экономики сохраняют устойчивую динамику.

"Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве - 3,9%, в строительстве - 11%, транспорте - 10,1%, а в торговле - 6,7%. Эти показатели отражают структурные изменения в экономике и укрепление внутреннего спроса", — отметил спикер.

По прогнозам, номинальный ВВП вырастет с 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году. Экспорт увеличится с 77,1 до 83,7 млрд долларов США, а импорт - с 67,7 до 75,2 млрд долларов.

"Мы ожидаем сохранения положительного сальдо внешней торговли и дальнейшего укрепления экспортного потенциала страны. Инфляция, по расчетам, составит 9–11% в 2026 году и снизится до 6% в 2027–2028 годах. Таким образом, в среднесрочной перспективе мы видим постепенное замедление инфляции и стабилизацию ценовой динамики", — подчеркнул Серик Жумангарин.

Он добавил, что в основе прогнозов лежит курс на устойчивый рост, поддержку предпринимательства и повышение конкурентоспособности отечественной экономики.