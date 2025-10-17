В сентябре годовая инфляция в Казахстане достигла 12,9%, увеличившись по сравнению с августом (12,2%), передает BAQ.KZ. По данным Бюро национальной статистики, рост цен зафиксирован в 18 регионах страны, замедление — лишь в одном.

Наибольшее подорожание наблюдается в продовольственной группе — 12,7% в годовом выражении. Больше всего цены выросли в Улытауской области (на 15,8%), меньше всего — в Алматы (на 9,2%). Непродовольственные товары подорожали на 10,8%, против 9,7% месяцем ранее. Здесь лидером по росту стала Актюбинская область (13,2%), а самым стабильным снова оказался мегаполис Алматы (8,6%).

Цены на платные услуги сохраняются на уровне 15,3% год к году. При этом в Кызылординской области рост оказался заметно ниже общереспубликанского — всего 9,6%. В месячном выражении инфляция по стране составила 1,1%, что указывает на продолжающееся давление на потребительские цены.