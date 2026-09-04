Инфляция в Казахстане снизилась до 9,8% — Нацбанк

Годовая инфляция в Казахстане в августе замедлилась до 9,8%, достигнув однозначного показателя. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, продовольственная инфляция снизилась до 9,5%. Этому способствовали удешевление овощей и фруктов, а также снижение импортных цен.

«Темпы роста непродовольственной инфляции замедлились до 11,4% на фоне укрепления обменного курса. Однако устойчивый спрос и удорожание ГСМ сдерживают темпы замедления. Укрепление теңге, поддерживаемое как проводимой денежно-кредитной политикой, так и благоприятными ценами на нефть, оказывает значительный дезинфляционный эффект через снижение стоимости импорта», – сказал Тимур Сулейменов.

Сервисная инфляция в августе замедлилась до 8,9%. В Нацбанке это связывают со снижением темпов роста цен на нерегулируемые услуги. Сдерживающее влияние также оказала динамика тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

При этом месячная инфляция в августе сохранилась на уровне 0,6%, базовая – на уровне 0,7%. Сезонно очищенная инфляция составила 0,9%.

Глава Нацбанка также обратил внимание на снижение инфляционных ожиданий казахстанцев.

«В июле ожидания на год заметно снизились с 13,4% до 12,1%. Снижение ожиданий связано с ослаблением обеспокоенности по поводу повышения НДС, роста тарифов, цен на продукты и так далее. В целом это свидетельствует о росте доверия к проводимой денежно-кредитной политике и мерам по снижению инфляции», – отметил он.

Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год не изменились и составляют 10%.