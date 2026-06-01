Инфляция в Казахстане ускорилась до 10,4%: что подорожало и что стало дешевле

Годовая инфляция в Казахстане по итогам мая 2026 года составила 10,4%. За месяц потребительские цены выросли на 0,7%, сообщает Бюро национальной статистики, передает BAQ.kz.

Наибольший вклад в месячный рост цен внесли платные услуги, которые подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,6%, а на продукты питания – на 0,4%.

Огурцы и помидоры подешевели, баранина и яблоки подорожали

Среди продовольственных товаров в мае заметно снизились цены на сезонные овощи. Огурцы подешевели на 25,4%, помидоры – на 25,1%, сладкий перец – на 8,3%, чеснок – на 3,1%.

В то же время выросли цены на ряд продуктов питания. Баранина подорожала на 4,7%, говяжья печень и шпроты в масле – на 3,3%, яблоки – на 3,1%, колбасные изделия – на 1,7%, питьевое молоко – на 1,1%.

Смартфоны дешевеют, лекарства дорожают

Среди непродовольственных товаров снижение цен зафиксировано на смартфоны (-1,5%), книги (-2,5%), посудомоечные машины (-3,3%) и сковороды (-4,8%).

Одновременно подорожали лекарства – на 1,7%, хозяйственное мыло – на 2,7%, утюги – на 3,1%, а фотокамеры выросли в цене сразу на 7,4%.

Услуги продолжают дорожать

Наиболее заметный рост среди услуг показали детские аттракционы, стоимость которых увеличилась на 6,6%.

Услуги транспорта за месяц подорожали на 1,5%, а мойка автомобилей – на 0,7%.

В годовом выражении транспортные услуги выросли в цене на 11,1%, гостиничные – на 10,3%, образовательные – на 8,9%, а мобильная связь – на 7,6%.

Что изменилось за год

По сравнению с маем прошлого года некоторые товары, напротив, стали доступнее. Так, цены на огурцы снизились на 35,2%, лук – на 25,1%, помидоры – на 24,3%, картофель – на 7,5%.

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подешевели автомобили отечественной сборки – на 17,9%. Также снизились цены на азитромицин (-6%) и микроволновые печи (-1,1%).

В то же время подорожали хозяйственное мыло (+10,5%), мужские брюки (+10,2%), стиральные порошки и бытовая техника (+9,1%).

Инфляцию считают по 537 позициям

Индекс потребительских цен, отражающий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно на основе наблюдений за стоимостью товаров и услуг по 537 позициям по всей стране.

По данным статистиков, динамика цен в мае свидетельствует о продолжающемся инфляционном давлении, несмотря на сезонное снижение стоимости отдельных овощей и ряда товаров.