По данным статистики, в ноябре 2025 года месячный уровень инфляции в Казахстане достиг 0,8%. В годовом выражении показатель составил 12,4%, передает BAQ.KZ.

Среди продуктов питания в ноябре подешевели капуста (-2,5%), морковь (-2%), свекла (-1,4%), сахар-песок (-1,3%), апельсины (-1%) и рис (-0,5%). В то же время выросли цены на сладкий перец (+5,2%), цветную капусту (+5,1%), лимоны и шоколад (+1,9%), а также рожки (+0,4%).

Среди непродовольственных товаров снизились цены на энергосберегающие лампы (-1,7%), новые автомобили импортного производства (-1,2%) и казаны (-0,8%). Подорожали смартфоны (+5,4%), стиральные машины (+2,5%) и комплекты постельного белья (+0,5%).

В сфере жилищно-коммунальных услуг наблюдалось снижение тарифов: холодная вода подешевела на 7,1%, водоотведение – на 6,2%, центральное отопление – на 4,9%, электроэнергия – на 2,7%. Вместе с тем курсы иностранных языков подорожали на 2,6%, обеды в столовых – на 1,6%, а первичный прием у врача – на 0,7%.

В годовом исчислении подешевели помидоры (-8,1%), рис (-6,9%) и сладкий перец (-1,2%), а яйца и чеснок подорожали на 3,9% и 3% соответственно. Среди непродовольственных товаров больше всего снизились цены на напольные сушилки для белья (-27,6%), морозильники (-14,6%) и гладильные доски (-12%), тогда как средства для мытья посуды (+7,7%), настенный кафель (+6,2%) и электросамокаты (+3,6%) подорожали.

Рост цен на услуги по сравнению с ноябрем 2024 года зафиксирован на вывоз мусора (+8,5%), печать фотографий (+7,5%) и медицинское страхование туристов (+4,4%).

Индекс потребительских цен, отражающий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно по 508 позициям товаров и услуг. Динамику цен с 2018 года можно отслеживать через интерактивный дашборд.