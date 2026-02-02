В январе 2026 года уровень инфляции в Казахстане составил 1%, сообщили в статистических органах страны. Цены на продовольственные товары выросли на 0,8%, на непродовольственные товары — на 1,2%, платные услуги подорожали на 1,1%, передаёт BAQ.KZ.

Среди продуктов питания за месяц подешевели: огурцы — на 7,3%, яблоки — на 4,1%, рис — на 0,7%.

При этом подорожали: соль — на 0,9%, шпроты в масле — на 0,6%, чечевица — на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров снижение цен зафиксировано на: набор столовой посуды — на 7,1%, электромясорубку — на 2,8%, новые легковые автомобили — на 2,2%, азитромицин — на 1%.

Одновременно подорожали ноутбуки — на 4,3%, моющие средства и моторное масло — по 1%.

Из платных услуг больше всего выросли цены на тренажерные залы — на 1,2%, чистку одежды — на 0,7%, курсы иностранных языков — на 0,2%.

В годовом выражении (к январю 2025 года) инфляция составила 12,2%:

продовольственные товары подорожали на 12,9%

непродовольственные — на 11,7%

платные услуги — на 12%

Из продуктов питания годовая динамика показала снижение цен: картофель — на 7%, чеснок — на 4,9%, сладкий перец — на 2,6%, курага — на 1,1%. Р

Рост цен: изюм — на 7,7%, дрожжи — на 4,6%

Среди непродовольственных товаров: краски водоэмульсионные — +9,2%, женские сумки — +6,7%, стиральный порошок — +6,3%, комплект постельного белья, мыло хозяйственное — по +5,9%.

Из платных услуг сильнее всего подорожали внешкольные занятия по обучению музыке — +2,3%, ремонт сотового телефона — +2,2%.

Для расчёта индекса потребительских цен учитываются цены на 537 товаров и услуг, наблюдения ведутся ежемесячно. С января 2026 года структура индекса следующая: продовольственные товары — 41,1%, непродовольственные — 28,4%, платные услуги — 30,5%.