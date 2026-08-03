В июле 2026 года инфляция в Казахстане составила 0,6% за месяц, что ниже июньского показателя (0,8%). В годовом выражении рост цен также немного замедлился – с 10,3% до 10,2%, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Наибольшее снижение цен в июле зафиксировано на сезонные овощи и фрукты. Сильнее всего подешевели:

огурцы – на 22,6%;

– на 22,6%; помидоры – на 17,7%;

– на 17,7%; морковь – на 5,3%;

– на 5,3%; бананы – на 4%;

– на 4%; яблоки – на 2,7%;

– на 2,7%; апельсины – на 2,3%;

– на 2,3%; лимоны и картофель – по 1,6%.

Кроме того, снизились цены на яйца (-1,4%) и перловую крупу (-1,3%).

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подешевели подержанные автомобили (-3,8%), электромясорубки (-2,2%), хозяйственное мыло (-1,5%), смартфоны и очки (-1,3%).

Вместе с тем в годовом выражении цены продолжают оставаться выше прошлогоднего уровня. Непродовольственные товары за год подорожали на 11,7%, продовольственные – на 10,1%, а платные услуги – на 9,2%.

По сравнению с июлем прошлого года сохраняется снижение цен на отдельные овощи и фрукты. Так, огурцы стали дешевле на 31,6%, помидоры – на 26,5%, лук – на 10,9%, чеснок – на 8,1%, апельсины – на 7,8%, яблоки – на 4,7%, рис – на 4,1%.

Из непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года сильнее всего снизились цены на новые автомобили отечественной сборки (-16,2%), кондиционеры (-10,8%), медицинские термометры (-7,5%) и бинты (-6,4%).

Индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно на основе наблюдений за стоимостью 537 видов товаров и услуг.