Инфляция в Казахстане замедлилась до 10,6%

Годовая инфляция в Казахстане в апреле 2026 года составила 10,6% против 11% в марте, следует из данных Бюро национальной статистики. Месячный прирост цен ускорился до 0,8% с 0,6% в марте.

Замедление обеспечили продовольственные товары и услуги. Продовольственная инфляция снизилась до 11,3% с 11,7%, рост тарифов на платные услуги до 8,9% с 10%. Непродовольственные товары, напротив, ускорились до 11,7% с 11,3%.

Основной вклад в годовой показатель внесли три категории: продукты питания и безалкогольные напитки (4,5 процентных пункта), транспорт (1,1 п.п.) и личный уход с прочими услугами (1 п.п.). Внутри продовольственной корзины наиболее заметный рост сохраняется в животноводческой группе: мясо и птица подорожали за год на 18,4%, колбасные изделия на 17%, безалкогольные напитки на 17,2%, кисломолочные продукты на 14,8%, товары личного пользования на 13,7%, сыр и творог на 13%. Сдерживающее влияние оказали овощи, подешевевшие на 15,1%, и тарифы на холодную воду, снизившиеся на 38,3%.

Среди непродовольственных товаров выделяется бензин – рост на 16,1% за год с вкладом 0,53 п.п. в общий показатель. В категории платных услуг наибольшее влияние оказали жилищные услуги, вода, электроэнергия и газ (вклад 0,58 п.п. при росте 5,3%), а также аренда жилья – рост на 12,1%.

При среднереспубликанском уровне 10,6% инфляция в Северо-Казахстанской области достигла 13,4%, в Ұлытау – 12,9%, в Акмолинской – 12,7%, в Павлодарской – 12%. Минимальные значения зафиксированы в Астане (8,8%) и Алматы (9,9%). Год назад картина была обратной: в апреле 2025 года Астана была лидером по инфляции с 13,8%, а Павлодарская область – одной из самых стабильных с 7,6%.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке состоится 5 июня. Очередная публикация данных по инфляции запланирована БНС на 1 июня.