Инфляция в Казахстане замедлилась до 9,3%
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Инфляционные процессы в Казахстане продолжают постепенно замедляться. По итогам сентября 2026 года годовая инфляция снизилась до 9,3%, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя августа. За месяц цены выросли на 0,6%.
Основным фактором замедления инфляции остается снижение темпов роста цен на продовольственные товары. В сентябре цены на продукты питания снизились на 0,1% в месячном выражении. Дефляция наблюдается второй месяц подряд.
В результате годовая продовольственная инфляция замедлилась до 8,5% против 9,5% в августе.
Положительная динамика отмечается и по социально значимым продовольственным товарам. Благодаря принимаемым Правительством и местными исполнительными органами мерам по сдерживанию роста цен годовая инфляция на СЗПТ составила 1,8%.
Ценовая ситуация на рынке непродовольственных товаров и платных услуг остается стабильной. Годовая непродовольственная инфляция замедлилась до 11%, тогда как рост цен на платные услуги сохранился на уровне 8,9%.
Замедление инфляционных процессов также создает более благоприятные условия для роста реальных доходов населения. Во втором квартале 2026 года реальные денежные доходы увеличились на 0,7%.
Дальнейшее замедление инфляции будет способствовать снижению ценового давления на доходы населения и поддержанию их покупательной способности.
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