Инфляция в Казахстане замедляется на фоне моратория на тарифы — ЕАБР
Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал обзор макроэкономической ситуации в странах ЕАЭС, в котором сравнил ключевые тенденции в Казахстане, Беларуси, Кыргызстане и России. Согласно оценкам банка, инфляция в Казахстане по итогам 2025 года стабилизировалась на уровне 12,3% г/г, тогда как другие экономики союза демонстрируют разнонаправленную динамику резервов, кредитования и экономического роста, передает BAQ.kz со ссылкой на данные ЕАБР.
Казахстан: инфляция вышла на плато
Годовая инфляция в Казахстане на конец 2025 года составила 12,3%, что соответствует прогнозам ЕАБР.
Стабилизация ценовой динамики была во многом обеспечена мораторием на дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги, а также сохранением контроля над ценами на бензин. Эти меры позволили снизить давление со стороны регулируемых цен.
В 2026 году ЕАБР ожидает замедления инфляции до 9,7% г/г. Основным сдерживающим фактором, по оценке банка, станет действие высоких процентных ставок, ограничивающих рост потребительского спроса.
Беларусь: золотовалютные резервы достигли рекордного уровня
Золотовалютные резервы Беларуси в декабре 2025 года увеличились на 0,53 млрд долларов и на начало 2026 года достигли 14,43 млрд долларов, обновив исторический максимум.
Основной вклад в рост резервов обеспечило увеличение активов в иностранной валюте на 0,3 млрд долларов на фоне чистого предложения валюты на внутреннем рынке. Дополнительным фактором стало подорожание золота на мировых рынках: рост цен на 3% за месяц увеличил стоимость золотых активов в структуре резервов на 0,21 млрд долларов.
По итогам 2025 года золотовалютные резервы Беларуси выросли более чем в 1,6 раза (+5,5 млрд долларов). Страна впервые достигла международного критерия финансовой устойчивости — покрытия трехмесячного объема импорта.
Кыргызстан: рост кредитования поддерживает внутренний спрос
Кредитование коммерческими банками Кыргызской Республики в январе–ноябре 2025 года выросло на 35,8% г/г, отмечает ЕАБР.
При этом структура кредитного портфеля сместилась в сторону потребительских займов. Доля кредитов, выданных на цели торговли, снизилась до 26% против 35% годом ранее, тогда как доля потребительского кредитования увеличилась на 11,2 п.п., достигнув 45,9%.
По оценкам банка, около 76% прироста кредитования обусловлено ростом новых потребительских займов. Такая динамика поддерживает внутренний спрос и вносит вклад в расширение экономической активности. Рост ВВП Кыргызстана в 2026 году ожидается на уровне 9,3%.
Россия: экономика опирается на потребление
ВВП России в III квартале 2025 года увеличился на 0,6% г/г после роста на 1,1% г/г во II квартале.
Основным драйвером роста остается потребительская активность. Расходы домохозяйств на конечное потребление выросли на 3,3% г/г, обеспечив вклад в рост ВВП на уровне 1,7 п.п. Потребление органов государственного управления увеличилось на 1,8% г/г, добавив еще 0,3 п.п. к общей динамике.
В то же время валовое накопление сократилось на 9,6% г/г, в том числе накопление основного капитала — на 1,1% г/г, что оказывало сдерживающее влияние на экономическую динамику. По прогнозу ЕАБР, рост ВВП России в 2026 году составит 1,4%.
