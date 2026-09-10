Инфляция вернется к 5% в 2028 году: новый прогноз Нацбанка

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2027 год и ожидает возвращения роста цен примерно к целевым 5% только в 2028 году. Среди факторов, которые будут мешать более быстрому снижению инфляции, регулятор называет бюджетное стимулирование, цены на топливо и коммунальные услуги, внутренний спрос и внешнее ценовое давление.

Новые оценки содержатся в Докладе о денежно-кредитной политике за август 2026 года. Прогноз подготовлен на основе информации по состоянию на 20 августа.

Прогноз инфляции на 2027 год повысили

По итогам 2026 года Нацбанк по-прежнему ожидает инфляцию в диапазоне 9–11%. Зато прогноз на следующий год пересмотрен вверх. Теперь в 2027 году инфляция ожидается на уровне 6,5–8,5%, тогда как в майском прогнозном раунде регулятор рассчитывал на 5,5–7,5%.

К уровню около 5% инфляция, согласно базовому сценарию, должна приблизиться в 2028 году. Нацбанк связывает пересмотр с более высоким внешним ценовым давлением, изменением ожиданий по регулируемым тарифам и увеличением фискального импульса.

Среди основных рисков остаются также дальнейшее изменение цен на ГСМ и услуги ЖКХ, высокие инфляционные ожидания населения и возможное усиление геополитической напряженности. Базовая ставка сейчас составляет 16,25%, и Нацбанк предупреждает, что пространство для ее дальнейшего снижения ограничено.

Что будет с экономикой

Рост ВВП Казахстана в 2026 году Нацбанк прогнозирует в диапазоне 4,5–5,5%. В 2027 году темпы могут составить 3,5–4,5%, а в 2028-м ускориться до 4–5%.

В первом полугодии текущего года экономика выросла на 4,1%. Основным источником роста остается внутренний спрос, при этом все большую роль играют инвестиции и строительство инфраструктурных объектов.

В Нацбанке допускают, что расширение финансирования социальных и инфраструктурных проектов способно подтолкнуть экономический рост ближе к верхней границе прогноза.

Из Нацфонда планируют направить 5 трлн тенге

Один из важных изменений нового прогноза связан с бюджетной политикой.

По оценкам Нацбанка, в 2027–2029 годах из Национального фонда в совокупности предполагается выделить 5 трлн тенге целевых трансфертов. Деньги планируется направить на критически важные объекты и проекты общестранового значения.

Регулятор одновременно отмечает две стороны такой политики. В среднесрочной перспективе инфраструктурные проекты могут расширить производственные мощности экономики. Но непосредственно во время строительства деньги увеличивают спрос – на рабочую силу, товары, услуги и импортное оборудование, что создает дополнительное инфляционное давление.

Нефть в прогнозе дешевеет

В базовом сценарии Нацбанк исходит из постепенного снижения мировых цен на нефть после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и увеличения предложения.

Средняя цена Brent заложена на уровне 89,2 доллара за баррель в 2026 году, 75 долларов в 2027-м и 65 долларов в 2028 году.

При этом сам регулятор отмечает, что перебои с поставками способны поддерживать нефтяные котировки до конца текущего года.

Как ослабление тенге отражается на ценах

Отдельный раздел доклада посвящен тому, насколько изменение курса переходит в цены для потребителей.

По расчетам Нацбанка, если тенге ослабевает к доллару на 1%, то на горизонте года это связано примерно с дополнительными 0,14 процентного пункта общей инфляции.

Для продовольствия оценка составляет 0,15 п.п., для непродовольственных товаров – уже 0,25 п.п., а для платных услуг – всего 0,02 п.п.

Большая часть влияния курсового скачка проявляется в первые три–пять месяцев.

Причем ослабление тенге передается в цены заметно сильнее, чем его укрепление способствует их снижению. Наиболее чувствительными к доллару оказались непродовольственные товары, тогда как услуги реагируют на валютные колебания намного слабее.

Нацбанк также отмечает, что за последние годы зависимость внутренних цен от российского рубля снизилась, а роль доллара усилилась. Одной из причин стала перестройка внешней торговли: в 2023 году Китай вышел на первое место среди поставщиков Казахстана с долей 27,4%, а доля России составляла 26,5%.

Казахстанцы все чаще хранят деньги в тенге

Еще одна тенденция касается сбережений.

С декабря 2019 года по июнь 2026 года уровень долларизации депозитов физических лиц, который анализировал Нацбанк, снизился более чем вдвое – с 45,8% до 22,3%. Сокращение доли валютных вкладов произошло как среди небольших, так и среди крупных депозитов.

Одновременно вырос интерес к срочным и сберегательным депозитам. Их совокупная доля в структуре вкладов увеличилась с 8,4% в конце 2019 года до 31,3% в июне 2026-го. По оценке Нацбанка, это может свидетельствовать об усилении роли тенге как валюты накоплений и большей склонности населения именно к сбережению средств