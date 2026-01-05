Месячная инфляция за декабрь 2025 года в Казахстане составила 0,9%, передает Baq.kz ссылкой на Бюро нацстатистики страны.

Цены на продовольственные товары повысились на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,7%, платные услуги – на 0,6%.

Вместе с тем, за прошедший месяц снизились цены на апельсины – на 2,6%, морковь – на 2%, сахар – на 1,3%, яйца – на 0,1%. Цены подорожали на молоко концентрированное на 2,1%, сыр твердый – на 1,8%, овощные соки – на 1,6%.

Цены на отдельные виды лекарств снизились: супрастин – на 18,5%, энап – на 5,2%, канефрон – на 1,4%, йодомарин, азитромицин – по 0,9%. А вот цены на смартфоны, напротив, подорожали на 0,9%, товары личной гигиены – на 1,1%.

Из коммунальных услуг наблюдается удешевление тарифов на водоотведение – на 2,4%, холодную воду – на 0,9%. За месяц подорожали услуги такси – на 1,8%, посещение бани – на 2,1%, услуги кинотеатров – на 2,9%.

- Годовая инфляция в 2025 году составила 12,3%. Цены на продовольственные товары за прошедший год подорожали на 13,5%, непродовольственные товары - на 11,1%, тарифы на платные услуги выросли на 12%. Из продуктов питания снижение цен в годовом выражении зафиксировано на помидоры на 7,9%, рис – на 4,8%, огурцы – на 4,7%, перец сладкий – на 2,7%, курагу – на 2%. Цены выросли на виноград – на 7,7%, чай зеленый – на 7,9%, – говорится в сообщении Бюро нацстатистики РК.

Среди непродовольственных товаров удорожание цен зафиксировано на крем для обуви на 10,8%, смеситель для раковины – на 8,5%, электродрель – на 6,6%.

За 2025 год в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы снизились на холодную воду на 13,1%. Цены на ремонт обуви на 10,1, почтовые услуги – на 8,9%, автострахование – на 6,5%.

Среди регионов низкая годовая инфляция наблюдается в городе Алматы и Костанайской области – по 11,7%, а также в области Абай, Жамбылской и Западно-Казахстанской областях – по 11,8%.