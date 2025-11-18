Инфляция замедлилась в 10 регионах Казахстана
Годовая инфляция в Казахстане в октябре снизилась до 12,6%, тогда как в сентябре она составляла 12,9%, передает BAQ.KZ.
По данным Нацбанка, снижение темпов роста цен отмечено в 10 регионах, в то время как в 6 регионах зафиксировано ускорение инфляции, ещё в 4 она осталась на прежнем уровне.
Цены на продовольственные товары выросли на 13,5% в годовом выражении (в сентябре – 12,7%).
Наибольший рост отмечен в Улытауской области – 16,7%, минимальный — в Алматы (10,4%).
Годовой рост цен в этой категории составил 11% (в сентябре – 10,8%).
Максимальный показатель зафиксирован в Актюбинской области – 14%, минимальный — в Алматы (8,5%).
Инфляция в сфере платных услуг заметно замедлилась — до 12,9% в годовом выражении против 15,3% месяцем ранее.
Самый низкий рост услуг — в Кызылординской области (8,6%).
В октябре месячная инфляция в стране составила 0,5%.
