Дефицит ряда базовых товаров отечественного производства одна из ключевых причин инфляционного давления, сообщил вице-премьер – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

«Сегодня одной из ключевых причин инфляционного давления является дефицит ряда базовых товаров отечественного производства в потребительском и непотребительском сегментах. В этой связи отраслевые министерства выявляют импортозамещаемые сегменты, в которых возможно насыщение рынка отечественными товарами, «Байтерек» проводит комплексный due diligence для формирования пула инвестиционных проектов в рамках заказа на инвестиции. Наша цель – обеспечить рынок товарами отечественного производства и снизить зависимость от импорта», – сказал Жумангарин.

По его словам, сейчас определены 12 направлений в продовольственном секторе и 24 направления в непродовольственном.

Он пояснил, что продовольственный блок охватывает ключевые направления АПК и продбезопасности: производство и переработку мяса, молочной продукции, птицы, зерна, сахара, плодоовощной и рыбной продукции, а также развитие тепличных комплексов, овощехранилищ и переработку сельхозсырья.

Непродовольственный сектор, отметил он, включает выпуск товаров с высокой долей импорта — продукции легкой промышленности, стройматериалов, бытовой техники и потребительской химии.