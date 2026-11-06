Инфляцию в Казахстане теперь считают по кассовым чекам: как ИИ изменил статистику

Каждая покупка в магазине теперь помогает считать инфляцию в Казахстане. Бюро национальной статистики берет цены из фискальных чеков, туристов отслеживает по мобильным данным, а ответы на вопросы о цифрах дает искусственный интеллект.

8 ноября в Казахстане отмечают День работников статистики, в 2026 году отрасли исполняется 106 лет. За это время она прошла путь от бумажных отчетов и ручного учета до цифровых платформ, искусственного интеллекта и анализа больших данных и стала инструментом для понимания экономических и социальных процессов в стране.

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Бюро национальной статистики продолжает внедрять технологии, которые ускоряют сбор и обработку данных и делают статистику доступнее.

Среди главных результатов модернизация системы «Е-Статистика», обновленный Кабинет респондента, цифровой сервис «Национальная справочная информация» и новая версия платформы «Талдау» с интеллектуальным помощником AI Taldau. Сегодня 97% первичных статистических данных поступают в электронном виде, а отчетная нагрузка на предприятия и организации сократилась на 30%.

Меньше отчетов для бизнеса

Интегрированная система «Е-Статистика» объединяет все этапы работы, от планирования и сбора информации до ее обработки. Процессы автоматизированы и идут по единому календарю, ручных операций и ошибок становится меньше, а результаты появляются быстрее.

Сдавать отчетность стало проще. В обновленном Кабинете респонденте предприятия и организации быстрее заполняют и отправляют статистические формы, многие операции занимают несколько кликов.

Для обмена данными между госорганами Бюро создало цифровой сервис «Национальная справочная информация». Он дает государственным информационным системам единые справочники и классификаторы, поэтому ведомства обмениваются сопоставимыми сведениями и повторно пользуются уже имеющейся информацией без дополнительного сбора.

Официальная статистика сейчас опирается на данные из 36 административных и 4 альтернативных источников. Нужные сведения берут из действующих информационных систем, и дополнительной отчетности требуется меньше.

Чеки и смартфоны вместо анкет

Источниками для изучения экономики и общества становятся данные, которые появляются при повседневных покупках и поездках. Они дополняют традиционные наблюдения и дают более полную картину.

Самый наглядный пример связан с ценами. Общий массив фискальных данных насчитывает 8,3 млрд записей по 290 товарным группам. Система обрабатывает 36,9 млн ценовых записей, и около 2 млн цен из 14,8 тыс. торговых точек используют для расчета индекса потребительских цен.

С января 2026 года по данным фискальных чеков считают цены на 120 товаров. Искусственный интеллект помогает автоматически распределять товары по группам и быстрее обрабатывать огромные объемы информации.

Туристов статистики считают по обезличенным данным мобильного позиционирования. Так видно, какие направления популярны, сколько люди остаются в поездке и как меняется активность по сезонам. Это помогает точнее оценивать туристические потоки в регионах.

Статистика по запросу обычными словами

Для пользователей перезапустили информационно-аналитическую систему «Талдау». На одной платформе можно находить статистические показатели, сравнивать регионы и периоды, строить графики и карты, создавать аналитические панели и скачивать данные в разных форматах.

Главное новшество это AI Taldau, помощник на основе искусственного интеллекта. Ему достаточно задать вопрос обычными словами, а он найдет данные, покажет их в таблице или графике, сравнит показатели и подготовит аналитику. Источники информации и методологию расчетов при этом можно проверить.

«В эпоху цифровой трансформации перестраивается сама философия статистического производства. Внедрение ИИ-технологий и автоматизация процессов, наряду с вовлечением новых источников данных, позволяют ведомству оптимизировать взаимодействие с респондентами, минимизировать их нагрузку, а также гарантировать пользователям оперативность и высокую надежность официальной статистической информации», – отметил руководитель Бюро национальной статистики Максат Турлубаев.

Цифровизация статистики входит в более широкий процесс формирования экономики данных в Казахстане. Ключевую роль здесь сыграло принятие Цифрового кодекса, который регулирует оборот данных, создание ИТ-продуктов и работу платформ для обмена информацией. С 2024 года Бюро обменивается опытом с Национальным бюро статистики Китая и Шанхайской биржей данных.

ИИ работает и в других сервисах Бюро. Интерактивный помощник AI Stat упрощает поиск на официальном сайте, а аналитический чат-бот на основе Статистического бизнес-регистра в формате диалога рассказывает о зарегистрированных в Казахстане юридических лицах, филиалах и индивидуальных предпринимателях. Во время сельскохозяйственной переписи 2025 года на вопросы участников отвечал чат-бот Sanaq Myrza.

Следующий шаг это более широкое применение искусственного интеллекта прямо в статистической работе. В приоритете автоматический поиск ошибок и отклонений, проверка и классификация данных и подготовка аналитических материалов. Специалисты будут тратить меньше времени на рутину и больше на анализ результатов.

В Бюро подчеркивают, что цифровая трансформация меняет не только инструменты, но и сам подход к статистике. Цель изменений в том, чтобы у бизнеса было меньше отчетности, а у государства и общества больше качественных, актуальных и доступных данных.