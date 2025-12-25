Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что пенсионные выплаты за январь 2026 года будут перечислены досрочно — до 30 декабря 2025 года и уже с учетом повышения, не соответствует действительности, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минтруда, выплата пенсий и государственных пособий осуществляется строго в соответствии с утвержденным графиком. Пенсионные выплаты за январь 2026 года, включая индексацию, будут перечислены получателям в установленном порядке — в январе 2026 года.

Отмечается, что пенсионные выплаты за декабрь текущего года уже произведены в полном объеме.

Граждан призывают не переходить по сомнительным ссылкам, которые могут сопровождать подобные сообщения, поскольку это может привести к утечке персональных данных.

В ведомстве напомнили, что официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно через СМС-сообщения с номера 1414, а также посредством официальных интернет-ресурсов государственных органов.

Казахстанцев призывают доверять информации только из официальных источников. Подчеркивается, что распространение заведомо ложной информации влечет ответственность в соответствии с законодательством.