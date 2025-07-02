В последние дни в социальных сетях и мессенджерах распространилась волна тревожных сообщений о якобы завозе заражённого мяса в Астану и вспышке сибирской язвы на мясном рынке "Әлем", передает BAQ.KZ. Однако Комитет ветеринарного контроля и надзора при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан официально опроверг эти слухи.

По данным ведомства, ни на одном из рынков столицы, включая рынок "Әлем", не зафиксировано фактов поступления или реализации заражённой продукции. Все мясные поставки проходят строгий ветеринарно-санитарный контроль, и поводов для беспокойства нет.

Что касается Атбасарского района, где ранее были зарегистрированы единичные случаи заболевания среди животных, то там уже проведена комплексная дезинфекция, а потенциально опасная продукция — изъята и утилизирована согласно санитарным требованиям. Кроме того, население проходит профилактические медицинские осмотры.

Комитет настоятельно призывает граждан не поддаваться панике и доверять исключительно официальным источникам информации. Распространение недостоверных сведений может повлечь юридическую ответственность.