Президент в интервью газете Turkistan обозначил прагматичный курс на реформы. Такое мнение в беседе с корреспондентом BAQ.KZ выразил политолог Талгат Калиев.

Главный посыл интервью, по его мнению, это - готовность к прагматичным реформам, прежде всего в инфраструктуре, тарифной и налоговой политике, с акцентом на прозрачность решений и их реальную эффективность.

"В первую очередь я бы отметил, что это достаточно откровенный разговор о проблемах, которые сегодня существуют и в глобальном мире, и в экономике страны. Это важно, потому что у нас назрел серьёзный инфраструктурный кризис: требуются колоссальные капиталовложения в основные фонды. Нужны тарифная реформа, а также налоговая реформа - на фоне дефицита бюджета.

В интервью честно говорится о том, что от низких тарифов на электроэнергию выигрывали не население и не социально уязвимые группы, а крупные компании и большой бизнес. На этом фоне можно вспомнить и скандалы вокруг отдельных ферм, которые злоупотребляли дешёвой электроэнергией. В целом это прямой и открытый разговор о том, что происходит в стране, и какое видение есть у власти.

Если говорить о налоговой реформе, там четко обозначено: правительству поставлена задача разработать понятный и прозрачный налоговый режим. В этом году будет видно, насколько правительство смогло с этим справиться. При этом Глава государства не заявляет, что поддерживает любые инициативы кабмина: он подчёркивает самостоятельность правительства в таких решениях и необходимость тестировать нововведения", - сказал политолог.