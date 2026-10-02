Инфраструктура здравоохранения Казахстана: какие объекты построили за семь лет

За семь лет президентства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане приоритет отдавался обновлению инфраструктуры здравоохранения. За это время по стране построили 1 259 медицинских объектов. Более 800 из них ввели в эксплуатацию за последние три года. Большая часть новых объектов предназначена для оказания первичной медико-санитарной помощи.

О том, как за этот период изменилась медицинская инфраструктура, корреспонденту BAQ.KZ рассказал заместитель директора Департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения РК Даулет Жакыпбаев.

Более 1 200 новых объектов

Структура медицинских объектов, построенных за последние семь лет, показывает, что в системе здравоохранения приоритет отдавался развитию первичной медицинской помощи. Из 1 259 объектов 1 196 составляют врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

За этот же период построили 32 больницы, 19 поликлиник, три научных медицинских центра и еще девять медицинских организаций, включая центры крови и реабилитационные центры.

По словам заместителя директора Департамента инвестиционной политики Министерства здравоохранения РК Даулета Жакыпбаева, главная цель инфраструктурных проектов заключается в том, чтобы максимально приблизить медицинскую помощь к населению.

«За последние семь лет в стране построили 1 259 объектов здравоохранения. Среди них 32 больницы, 19 поликлиник, 1 196 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, три научных медицинских центра и еще девять медицинских организаций. Около 95% новых объектов составляют организации первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь это направлено на то, чтобы люди могли получать медицинскую помощь ближе к месту проживания», - сказал Даулет Жакыпбаев.

Более чем в 200 селах медицинские организации появились впервые

Основная часть инфраструктурных изменений пришлась на сельскую местность. За последние семь лет более чем в 200 селах впервые появились собственные медицинские организации.

Это должно сократить необходимость для сельских жителей ездить в районные или областные центры за медицинской помощью. По данным министерства, благодаря открытию новых объектов около 1 млн сельских жителей получили возможность обращаться за медицинской помощью ближе к месту проживания.

«При развитии медицинской инфраструктуры основной приоритет отдается сельским территориям. За последние годы более чем в 200 селах медицинские организации открылись впервые. В итоге около 1 млн сельских жителей получили возможность получать медицинскую помощь ближе к дому. Это одно из направлений работы по сокращению разницы в доступности медицинской помощи между селом и городом», - отметил спикер.

«Модернизация сельского здравоохранения». 655 объектов

Значительное место в обновлении медицинской инфраструктуры на селе занимает национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения».

В его рамках построили 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Среди них врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские и медицинские пункты.

Одновременно модернизируют 32 районные больницы. Эти проекты должны дать сельским жителям возможность получать ближе к месту проживания не только первичную медицинскую помощь, но и услуги диагностики и лечения.

«В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построили 655 объектов первичной медико-санитарной помощи. Одновременно модернизируются 32 районные больницы. Укрепление материально-технической базы районных больниц позволит расширить возможности диагностики и лечения на местах», - пояснил Даулет Жакыпбаев.

Новые медицинские центры появились и в крупных городах

Развитие инфраструктуры не ограничилось сельскими населенными пунктами. В последние годы были реализованы и крупные медицинские проекты республиканского значения.

В 2025 году в Астане построили Национальный научный онкологический центр, а в Алматы Национальный научный центр инфекционных болезней на 350 коек.

Запуск этих объектов направлен на развитие сложной и специализированной медицинской помощи. За семь лет инфраструктурная политика была ориентирована, с одной стороны, на развитие первичной помощи в селах, с другой стороны, на расширение возможностей высокоспециализированных центров республиканского уровня.

Новые медицинские организации появились и в регионах. Завершено строительство районной больницы в селе Мунайлы Мангистауской области, многопрофильной больницы в Риддере и станции скорой медицинской помощи в Актау.

В Алматинской области в селах Узынагаш и Нарынкол построили две поликлиники, каждая рассчитана на прием 250 человек за смену.

По словам представителя министерства, строительство новых объектов не сводится только к увеличению их количества. Главная задача заключается в повышении доступности медицинских услуг.

Наличие медицинской организации в отдаленном населенном пункте сокращает необходимость для жителей ездить в районный или областной центр за базовой медицинской помощью. Модернизация районных больниц должна расширить возможности диагностики и лечения непосредственно на местах.

«Наша основная задача заключается в том, чтобы качественная медицинская помощь была максимально близка к населению. Наличие медицинской организации в самом населенном пункте сокращает необходимость ехать в областной центр ради получения необходимых услуг. Поэтому наряду со строительством новых объектов приоритет отдается модернизации действующих медицинских организаций», - сказал Даулет Жакыпбаев.

Развитие инфраструктуры продолжится

Работа по развитию инфраструктуры здравоохранения продолжится и в ближайшие годы. Основные направления определены Концепцией развития инфраструктуры здравоохранения на 2024–2030 годы.

Документ предусматривает строительство современных многопрофильных больниц, обновление устаревших медицинских зданий, сокращение числа приспособленных помещений и введение международных стандартов при проектировании медицинских организаций.

На следующем этапе задача будет заключаться не только в увеличении количества новых зданий, но и в повышении качества и функциональности медицинских организаций.

«Развитие инфраструктуры не ограничивается строительством новых объектов. Речь идет о создании современных условий для диагностики и лечения, повышении доступности медицинской помощи и сокращении разницы между городским и сельским здравоохранением. Эта работа продолжится в рамках Концепции развития инфраструктуры здравоохранения», - подытожил Даулет Жакыпбаев.

Одним из главных изменений в инфраструктуре здравоохранения за последние семь лет стало приближение первичной медицинской помощи к населению. Большинство из 1 259 новых объектов составляют амбулатории и медицинские пункты.

Более чем в 200 селах медицинские организации появились впервые, а около 1 млн сельских жителей получили возможность обращаться за медицинской помощью ближе к месту проживания. Эти показатели отражают влияние инфраструктурных проектов на система здравоохранения в регионах.