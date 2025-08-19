Железнодорожные сети в Казахстане изношены на 57 процентов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей, передает BAQ.KZ. Об этом на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

"Магистральная железнодорожная сеть - является основным активом железнодорожной отрасли. Общая эксплуатационная протяженность железнодорожной сети составляет 16 тысяч км. Уровень износа достигает 57 процентов. Это сказывается на скорости и безопасности движения поездов. Инфраструктура работает на пределе своих возможностей", - сказал министр.

По его словам, для повышения эффективности и устойчивости перевозок до 2030 года планируется строительство новых путей и модернизация 5 тысяч км. Кроме того, проводятся ремонтные работы на 11 тысяч км путей.

В настоящее время ведутся строительные работы по пяти проектам: "Достык – Мойынты", "обводная линия Алматы", "Дарбаза – Мактаарал", "Мойынты – Кызылжар" и "Бахты – Аягоз".

В этом году досрочно завершатся два крупных проекта: участок "Достык – Мойынты" и обводная линия Алматы.

В следующем году будут введены в эксплуатацию новые железнодорожные линии "Мойынты – Кызылжар" и "Дарбаза – Мактаарал".