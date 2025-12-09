Инфраструктуру для беспилотных автомобилей внедрят в Казахстане
Сегодня, 11:57
Фото: pixabay
О планах по цифровизации дорог в Казахстане сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог. Это позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили.
"Ежегодно проводится дорожная диагностика с использованием технологий искусственного интеллекта", – сказал министр на заседании правительства.
Также по его словам, для снижения нагрузки на бюджет поэтапно внедряются платные участки на дорогах республиканского значения. На платных дорогах система KazToll позволила обеспечить сборы на сумму 79 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что Минфин завершает цифровизацию таможни.
