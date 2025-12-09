Министерство финансов Казахстана завершает масштабную цифровизацию таможенного администрирования и модернизацию пунктов пропуска, что позволяет ускорить прохождение границы почти в шесть раз, передает BAQ.KZ.

В рамках перехода на единую платформу Keden объединены три действующие системы, внедрено 16 из 20 модулей, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование. Благодаря этому:

оформление транзитных деклараций сократилось с 30 до 10 минут;

оформление контейнерных поездов — с 3 часов до 30 минут;

внедрены электронные очереди, интеграция с международным мессенджером WeChat и четыре языковых интерфейса;

запущен искусственный интеллект для анализа деклараций и выявления несоответствий.

Кроме цифровизации, модернизируются пункты пропуска: уже открыты четыре, до конца декабря заработают ещё пять, в том числе "Казыгурт", "Темир-баба", "Тажен", "Майкапчагай" и "Бахты".

На границе с Узбекистаном реконструируется пункт "Жибек Жолы", что увеличит пропускную способность до 70 тыс. человек и 2 тыс. машин в сутки. Пилотный режим на "Нур Жолы" показал рост потока транспорта почти в два раза — с 245 тыс. до 453 тыс. автомобилей в год. После завершения модернизации пропускной потенциал составит около 5 млн транспортных средств ежегодно.

Цифровизация и обновление инфраструктуры уже дали ощутимый экономический эффект: за 11 месяцев текущего года поступления таможенных платежей выросли на 566 млрд тенге, что на 16% превышает показатель прошлого года.

Минфин отмечает, что модернизация позволит создать прозрачную и высокопроизводительную систему на границе, снизить риски ручного вмешательства, а также ускорить транзит грузов и пассажиров, укрепляя экономическую безопасность страны.