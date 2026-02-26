В Казахстане реализуются комплексные планы развития трёх туристских дестинаций, передает BAQ.KZ.

Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов.

На сегодняшний день определены три ключевые туристские дестинации, по которым разработаны и реализуются соответствующие комплексные планы. Это Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау.

– В рамках развития Алматинского горного кластера планируется открыть 30 канатных дорог и 160 км горнолыжных трасс. Это позволит увеличить количество туристов до 5 млн человек. При этом число иностранных туристов к 2029 году составит около 1,7 млн человек. В рамках Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны предусмотрено развитие инфраструктуры на озёрах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей, привлечение инвестиций и строительство новых объектов. Также в туристской зоне Мангистау планируется развитие курортных зон «Тёплый пляж» и «Кендерли, – сообщил и.о. председателя Комитета индустрии туризма МТС РК Нурбол Байжанов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, успешная реализация этих комплексных планов напрямую повлияет на увеличение объёма инвестиций. В этом направлении уже ведется определенная работа.