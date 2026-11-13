Инициатива Касым-Жомарта Токаева дошла до Уругвая: там пройдет первая акция волонтеров

Один день, все регионы страны и тысячи неравнодушных людей. 5 декабря Уругвай впервые в своей истории проведет общенациональную акцию волонтеров. Повод для нее дал Международный год волонтеров, который ООН объявила по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Акция называется «Participando Hacemos País», что переводится как «Участвуя, мы строим страну». Ее официально представили в Парламенте Уругвая, а дату выбрали символичную. 5 декабря весь мир отмечает Международный день волонтеров, и в этот день мероприятия пройдут одновременно во всех регионах южноамериканской страны.

У организаторов три цели. Они хотят, чтобы общество больше ценило труд волонтеров, чтобы в движение пришли новые люди и чтобы государственные институты и гражданское общество стали ближе друг к другу.

Так идея, прозвучавшая в Нью-Йорке, обрела жизнь на другом конце планеты. Предложение объявить 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития Глава государства выдвинул на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его поддержали более 60 стран, признав, что без волонтеров Цели устойчивого развития не достичь.

Весь этот год в разных странах проходят национальные кампании, общественные акции и форумы о волонтерстве. Уругвай стал одним из тех, кто превратил международную инициативу в собственный большой праздник добрых дел.