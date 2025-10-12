Инициированная Главой государства общенациональная экологическая кампания "Таза Қазақстан", рассчитанная до 2029 года, продолжает набирать обороты. 11 октября в рамках ее осеннего этапа по всей стране прошли масштабные мероприятия, в которых личное участие принял Президент Касым-Жомарт Токаев. О ключевых достижениях кампании на данном этапе, о том, как цифровизация меняет подходы к экологии, и о долгосрочных планах корреспондент BAQ.KZ побеседовала с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерланом Нысанбаевым. Ерлан Нуралиевич является инженером лесного хозяйства по образованию и кандидатом сельскохозяйственных наук, свой трудовой путь он начинал с мастера лесхоза и долгое время руководил столичным предприятием "АстанаЗеленстрой", поэтому вопросы экологии и озеленения знает изнутри.

– Господин министр, кампания "Таза Қазақстан", инициированная Президентом, стала одним из самых масштабных общественных движений в стране. Каковы ее основные достижения на текущем этапе?

– Добрый день. Главное достижение, на мой взгляд, заключается в том, что эта инициатива Главы государства стала мощным фактором консолидации нашего общества. Мы видим колоссальный отклик: на данный момент по всей республике прошло почти 1200 экологических мероприятий, в которых приняли участие 5,4 миллиона человек. Это не просто субботники, это осознанное участие граждан в создании лучшей среды для жизни.

Результаты говорят сами за себя: собрано почти 730 тысяч тонн отходов, очищено свыше 966 тысяч гектаров территории. Но "Таза Қазақстан" – это не только про уборку. Это и про созидание. В рамках кампании было высажено около 2,4 миллиона деревьев. Личное участие Президента в акции 11 октября, его слова благодарности волонтерам Jasyl El – "Ваша работа – пример для других молодых людей" – лучше всего демонстрируют главную цель: формирование новой экологической культуры и ответственного отношения к родной земле, особенно у подрастающего поколения.

– Личное участие Главы государства в посадке деревьев в столичном Ботаническом саду – насколько это важный сигнал для общества?

– Это сигнал первостепенной важности. Когда Президент лично, вместе с волонтерами и экоактивистами, принимает участие в посадке деревьев, это демонстрирует, что вопросы экологии являются безусловным государственным приоритетом. Его слова о том, что "наши помыслы должны быть чистыми" и "мы должны служить на благо Родины", адресованы каждому казахстанцу.

Более того, после акции Глава государства осмотрел новый бульвар Greenline. Этот проект с пешеходными и велосипедными дорожками, искусственными прудами – пример того, как должны выглядеть современные общественные пространства. Визит Президента показывает, что экология и комфортная городская среда – это две стороны одной медали, и именно такой комплексный подход заложен в основу кампании "Таза Қазақстан".

– Вы упомянули озеленение. Глава государства ставил конкретные задачи по высадке деревьев. Как продвигается эта работа?

– Это направление находится на особом контроле. Могу с уверенностью доложить, что поручение Президента по высадке 15 миллионов деревьев в населенных пунктах в период с 2021 по 2025 год полностью выполнено. Более того, работа не останавливается: только в этом году сверх плана было высажено еще 900 тысяч деревьев. В рамках акции 11 октября только в Астане высажено 11 450 деревьев.

Что касается более масштабной задачи, поставленной Главой государства, – посадить 2 миллиарда деревьев в лесном фонде, – то и здесь мы идем с опережением. На сегодняшний день уже высажено 1 миллиард 369 миллионов саженцев. Особо хочу отметить работу на высохшем дне Аральского моря – там высажено 530 миллионов саженцев сексеуила. Это не просто цифры, это реальный вклад в восстановление экосистемы и исполнение стратегических поручений Президента.

– Уборка мусора – это важно, но это борьба со следствием. Как решается проблема системно? Идет ли работа по строительству мусороперерабатывающих заводов?

– Совершенно верно. Президент на расширенном заседании Правительства дал четкое поручение – строить заводы по переработке твердых бытовых отходов в крупных городах. И эта работа ведется активно. Министерством сформирован пул из 66 проектов в сфере управления отходами. Их реализация позволит увеличить ежегодный объем сортировки на 2,2 млн тонн, а переработки – на 1,1 млн тонн, будет создано 4 тысячи новых рабочих мест.

Уже есть конкретные результаты. За счет средств утильсбора профинансировано 20 проектов на сумму 87,2 млрд тенге, из них 13 направлены именно на переработку. Это системный подход, который позволит перейти от простого сбора отходов к их глубокой переработке и созданию экономики замкнутого цикла.

– В своем последнем Послании Президент сделал особый акцент на цифровизации и внедрении ИИ. Как эти технологии применяются в сфере экологии?

– В соответствии с Посланием, мы ведем масштабную цифровизацию отрасли. Уже внедрены и работают три основные информационные системы. Первая – это Национальный банк данных о состоянии окружающей среды. Он позволяет в реальном времени отслеживать выбросы на крупных предприятиях. Более того, на базе этой платформы мы начали внедрять элементы искусственного интеллекта, который будет автоматически формировать штрафы при фиксации превышений. Вторая – Интерактивная карта природных ресурсов. С помощью космомониторинга мы выявляем несанкционированные свалки (только в 2024 году выявлено 4886), факты незаконной вырубки леса и контролируем ход высадки 2 миллиардов деревьев. И третья, очень важная для обратной связи с населением, – чат-бот "Таза Қазақстан". Через него мы получили уже более 32 тысяч обращений от граждан, которые автоматически направляются в акиматы для устранения проблем.

Кроме того, совместно с акиматом Астаны мы внедрили цифровую систему с применением искусственного интеллекта, которая отслеживает весь путь коммунальных и строительных отходов – от места их образования до утилизации. Ведется работа по ее масштабированию на другие регионы.

– Кампания "Таза Қазақстан" рассчитана до 2029 года. Каковы дальнейшие планы и как будет поддерживаться эта работа на протяжении всех этих лет?

– Совершенно верно, это долгосрочная, круглогодичная работа. 11 октября прошел один из ее масштабных осенних этапов, но сама кампания продолжается. Наша главная цель – не просто убирать, а изменить сознание, сделать бережное отношение к природе нормой жизни. Работа будет вестись системно: это и дальнейшее озеленение, и строительство мусороперерабатывающей инфраструктуры, и цифровой мониторинг, и, что самое важное, – экологическое просвещение. Инициатива Главы государства уже стала по-настоящему общенациональным движением, которое формирует новую культуру. И мы будем поддерживать и развивать этот импульс на протяжении всех последующих лет.