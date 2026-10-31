Инициативу Президента по разработке нового Гражданского кодекса с учетом цифровой экономики обсудили в Курултае

В Комитете Курултая по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам состоялся круглый стол на тему «Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 28 октября 2026 года: вопросы совершенствования и пересмотра гражданского законодательства с точки зрения цифровой экономики». Мероприятие было организовано совместно с партией «Әділет» и Maqsut Narikbayev University с участием заместителя Председателя Курултая Нурлана Бекназарова.

Открывая заседание, председатель комитета Унзила Шапак отметила, что мероприятие направлено на реализацию инициативы Главы государства о необходимости принятия нового Гражданского кодекса, озвученной в Послании. Депутат сообщила, что с момента принятия в действующий Гражданский кодекс внесено более 150 изменений и дополнений. Отсутствие в нем современных договорных институтов снижает инвестиционную привлекательность Казахстана для иностранных партнеров, а отсутствие норм, регулирующих цифровые активы и смарт-контракты, сдерживает развитие IT-сектора и инновационной экономики.

– Принятие нового Гражданского кодекса – это стратегический шаг по укреплению правового суверенитета страны, обеспечению устойчивого экономического роста и правовой модернизации Республики Казахстан. Президент поставил перед депутатами Курултая конкретную задачу – совместно с Правительством приступить к разработке документа и принять его до конца следующего года. Эта работа требует максимальной консолидации всех задействованных вместе с экспертным юридическим сообществом, – заявила Унзила Шапак.

В своем приветственном слове вице-спикер Нурлан Бекназаров отметил, что круглый стол организован по поручению Председателя Курултая Айбека Дәдебай. Он напомнил, что Гражданский кодекс, введенный в действие с 1995 года, стал прочной основой гражданского законодательства Казахстана. Однако давно назрела потребность его совершенствования в соответствии с требованиями времени.

– Глава государства в своем Послании отметил необходимость принятия нового Гражданского кодекса, который станет правовой основой для перехода к экономике будущего. Электронные сделки, цифровые активы, платформенная экономика, технологии искусственного интеллекта и оборот данных предъявляют новые требования к традиционным институтам гражданского права. При этом новое правовое регулирование не должно препятствовать развитию экономики, а, напротив, должно создавать благоприятные условия для инноваций и предпринимательских инициатив, обеспечивать правовую определенность и стабильность гражданского оборота, – сказал Нурлан Бекназаров.

По словам вице-спикера, прошедший круглый стол является важной профессиональной площадкой, объединяющей мнения государственных органов, научного и экспертного сообщества.

Заместитель Председателя партии «Әділет» Нурсултан Байтилесов высказался о необходимости обеспечения согласованности нового Гражданского кодекса и действующих законов. По его мнению, разработчикам необходимо сформировать единую терминологию и правовые подходы к регулированию вопросов юридических лиц, корпоративных отношений, наследования и интеллектуальной собственности во избежание двойного толкования норм.

– При этом необходимо учитывать и принцип «Закона и Порядка». Развитие цифровой экономики должно сопровождаться укреплением законности, защитой прав граждан и обеспечением ответственности за нарушения в цифровой среде. Мы не должны позволять новым технологиям оставаться юридически уязвимыми перед организациями, цифровыми платформами или автоматизированными системами, – подчеркнул Нурсултан Байтилесов.

С докладами также выступили Председатель правления Maqsut Narikbayev University Талгат Нарикбаев, вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова, руководитель координационно-аналитического центра «Әділетті Орта» партии «Әділет» Абзал Куспан.

В ходе круглого стола состоялась предметная дискуссия с участием депутатов, приглашенных юристов и экспертов.

Подводя итоги, председатель Комитета Унзила Шапак поблагодарила всех участников за содержательные доклады и всестороннее конструктивное обсуждение. Она отметила, что все прозвучавшие замечания и предложения будут учтены при разработке проекта Гражданского кодекса.