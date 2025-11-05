В Алматы продолжается масштабная работа по благоустройству и санитарной очистке в рамках инициативы Президента "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города Алматы.

На площадке Региональной службы коммуникаций города аким Алмалинского района Арман Шамшин рассказал о достигнутых результатах и планах на будущее.

По словам акима, уборка дворов, улиц, парков и общественных пространств является ключевым элементом комфортной городской среды. "Мы выстраиваем системную работу в этом направлении. Наша цель – чистый, ухоженный и уютный район для каждого жителя", – подчеркнул Арман Шамшин.

На санитарной очистке улично-дорожной сети района задействованы три подрядные организации. Они обслуживают 110 улиц общей протяженностью 186,6 километра и площадью 3,6 миллиона квадратных метров. В работе участвуют 340 рабочих и 162 единицы техники. Для оперативного реагирования на обращения граждан круглосуточно дежурят три мобильные группы.

В районе также насчитывается 861 дворовая территория, объединённая в 425 участков площадью 3 миллиона квадратных метров. Здесь трудятся 345 рабочих и 45 единиц спецтехники от пяти подрядных организаций. На балансе района находятся 22 сквера, один парк, пять бульваров и 20 зеленых зон, где ежедневно работают 113 человек и используется 25 единиц техники.

Особое внимание уделяется крупным подрядным организациям, таким как ТОО "Get Target" и ТОО "Самгау Групп", которые отвечают за уборку скверов, бульваров и зеленых зон, привлекая десятки работников и единицы техники.

С начала года в Алмалинском районе проведено 62 экологические акции в рамках инициативы "Таза Қазақстан", в ходе которых вывезено более 5 350 кубометров мусора. В акциях активно участвуют жители района, депутаты маслихата, представители бизнеса, волонтеры, молодежные организации, коммунальные службы, коллективы школ и поликлиник.

"Еженедельные субботники стали доброй традицией. Алмалинцы показывают, что чистота города – это общая ответственность", – отметил аким района. Работы по санитарной очистке и благоустройству ведутся на постоянной основе и будут продолжены в круглогодичном режиме, создавая комфортную и ухоженную городскую среду для всех жителей.