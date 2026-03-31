В Казахстане активно внедряются инновационные технологии в горно-металлургическом комплексе (ГМК), что повышает эффективность производства и позволяет добывать больше ценных металлов, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства, передает BAQ.kz.

В Казахстане активно внедряются инновационные технологии в горно-металлургическом комплексе (ГМК), что повышает эффективность производства и позволяет добывать больше ценных металлов, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.

«Внедрение этих технологий позволяет повысить эффективность производства, сократить потери сырья и увеличить выпуск ценных металлов, укрепляя позиции Казахстана на мировом рынке», — отметил министр.

Комбинированные технологии переработки меди

На месторождениях Аяк-Коджан, Актогай, Алмалы, отвалах Коунрада и фабриках Бозшаколь применяются комбинированные обогатительно-гидрометаллургические технологии для переработки низкосортного медьсодержащего сырья.

«Это позволило ежегодно производить более 50 тыс. тонн катодной меди с объемом реализации до 350 млн долларов США», - сообщил Нагаспаев.

На комплексе «Беркара» внедрение технологии кучного выщелачивания увеличило проектную мощность до 5 тыс. тонн катодной меди в год (ТОО «Arx Minerals»).

Новые технологии для ванадия, молибдена и вольфрама

На месторождении Каратау реализована гидрометаллургическая переработка ванадийсодержащих кварцитов с извлечением ванадия более 85% и молибдена более 77%.

На месторождении Богуты после оптимизации технологий добычи и переработки шеелитовых руд запущен завод по переработке вольфрамовых руд, который дополнительно получает до 100 тонн триоксида вольфрама в год (ТОО «Жетісу Вольфрамы»).

Комплексная переработка шлаков и вторичного сырья

Балхашский медеплавильный завод внедрил технологию восстановительной электроплавки, которая позволяет перерабатывать более тысячи тонн драгметального шлака в год и извлекать медь, черновой свинец с золотом и серебром, а также сурьмянистые плавы.

На предприятии «Жезказганредмет» реализована технология переработки вторичного сырья жаропрочных никелевых сплавов, что позволило увеличить выпуск рения в 10 раз - с 700 кг до 7,5 тонн, а также дополнительно извлекать никель, кобальт и другие легирующие элементы.