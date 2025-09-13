В городе Есик Алматинской области родители учеников инновационной школы "Altyn Adam" пожаловались на нехватку учебников в начале нового учебного года. О том, какое пояснение дал акимат города, читайте в материале BAQ.KZ.

По словам родителей, администрация учебного заведения вынуждена обращаться за помощью к другим школам города, чтобы восполнить дефицит. Однако даже при этом учебных пособий не хватает для всех учащихся. Родители отмечают, что часть книг, полученных из других школ, находятся в неудовлетворительном состоянии и выглядят как списанные.

В акимате Есика пояснили, что подобные трудности возникли ещё в прошлом году.

"Школа "Altyn Adam" начала работу в ноябре и не успела своевременно подключиться к финцентру. Русскоязычные классы были открыты только в феврале по просьбам родителей, поэтому тогда учебниками удалось обеспечить лишь около 70% школьников. В новом учебном году, с учётом роста числа учеников и открытия дополнительных классов, показатель вырос до 80%2, - дали комментарий в акимате.

Сейчас недостающие пособия по мере возможности поставляются из городских и районных школ. Власти также рассматривают вопрос о подключении "Altyn Adam" к системе финансирования уже в октябре. Если это произойдёт, то, как заверили в акимате, к следующему учебному году школа будет полностью обеспечена учебниками.

При этом в акимате Алматинской области заявили, что в целом по региону и по стране школы обеспечены учебниками на 100%.