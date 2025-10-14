На первом заседании Рабочей группы по парламентской реформе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что инициатива о переходе к однопалатному Парламенту требует глубокого общественного обсуждения и широкой поддержки, передает BAQ.KZ.

Глава государства назвал это решение по-настоящему новаторским.

"Инициатива о создании однопалатного Парламента – инновационное политическое решение. Сейчас в обществе, в социальных сетях высказываются различные мнения. Подавляющее большинство считает, что это "абсолютно назревший вопрос". Звучат даже заявления, что "нет необходимости обсуждать и проводить референдум по инициативе, получившей поддержку большинства населения". Есть и те, кто считает, что "не нужно затягивать проведение реформы, её можно осуществить в ближайшее время, в кратчайшие сроки"", — отметил Президент.

По его словам, такая вовлечённость общества в обсуждение — позитивный и обнадеживающий признак:

"Действительно, с какой стороны ни подходить к этому вопросу, он представляется чрезвычайно актуальным. Активное участие граждан и высказывание ими различных точек зрения – это позитивный процесс", — добавил Токаев.

Однако Президент также предостерёг от поспешных решений, напомнив о масштабе и значимости реформы:

"Вместе с тем парламентская реформа – это крайне сложная работа. Недопустимо проявлять поспешность, поскольку это решение станет судьбоносным для нашей страны, напрямую повлияет на будущее государства. Столь важный шаг должен быть принят только посредством широкого обсуждения", — подчеркнул он.

Токаев вновь подтвердил приверженность принципам открытого и справедливого диалога между государством и обществом: