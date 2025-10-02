Иностранец без документов лечил зубы в Павлодарской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области полицейские выявили иностранного гражданина, который незаконно оказывал стоматологические услуги жителям одного из сел Железинского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Нарушение было зафиксировано в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек", направленного на пресечение незаконной медицинской и фармацевтической деятельности. В ходе рейдов, проведённых в лечебных учреждениях, аптеках и на складах, правоохранители также изъяли из оборота свыше одной тонны таблеток и ампул, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.
Нелегальная деятельность стоматолога без лицензии стала предметом отдельного производства. Материалы по данному факту уже направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области для дальнейшего разбирательства.
Этот случай подчёркивает важность регулярных проверок в сфере здравоохранения и контроля за деятельностью лиц, оказывающих медицинские услуги без соответствующих разрешений.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности