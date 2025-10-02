В Павлодарской области полицейские выявили иностранного гражданина, который незаконно оказывал стоматологические услуги жителям одного из сел Железинского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Нарушение было зафиксировано в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек", направленного на пресечение незаконной медицинской и фармацевтической деятельности. В ходе рейдов, проведённых в лечебных учреждениях, аптеках и на складах, правоохранители также изъяли из оборота свыше одной тонны таблеток и ампул, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Нелегальная деятельность стоматолога без лицензии стала предметом отдельного производства. Материалы по данному факту уже направлены в департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Павлодарской области для дальнейшего разбирательства.

Этот случай подчёркивает важность регулярных проверок в сфере здравоохранения и контроля за деятельностью лиц, оказывающих медицинские услуги без соответствующих разрешений.