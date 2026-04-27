Иностранец обманывал казахстанцев по телефону
Киберполиция раскрыла мошенническую схему, жертвами которой стали жители Шымкент.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Подозреваемый - иностранный гражданин - был задержан в Алматы по делу о дистанционных мошенничествах, передает BAQ.kz.
Как работала схема
По данным полиции, злоумышленники действовали через телефонные звонки.
Они представлялись сотрудниками банков и государственных органов и убеждали граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета».
Под психологическим давлением люди лишались своих сбережений.
Сколько пострадавших
На данный момент установлено три эпизода мошенничества.
Общий ущерб составил около 8 млн тенге.
Кто участвовал в схеме
Следствие установило, что деньги поступали на счета, оформленные на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы.
Их банковские карты использовались как транзит для перевода и обналичивания средств.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
По делу продолжается расследование.
Предупреждение полиции
Правоохранительные органы призывают граждан не доверять звонкам от неизвестных лиц и не переводить деньги по их указанию.
В полиции напоминают: сотрудники банков и госорганов не требуют перевода средств по телефону.
