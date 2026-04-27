Подозреваемый - иностранный гражданин - был задержан в Алматы по делу о дистанционных мошенничествах, передает BAQ.kz.

Как работала схема

По данным полиции, злоумышленники действовали через телефонные звонки.

Они представлялись сотрудниками банков и государственных органов и убеждали граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Под психологическим давлением люди лишались своих сбережений.

Сколько пострадавших

На данный момент установлено три эпизода мошенничества.

Общий ущерб составил около 8 млн тенге.

Кто участвовал в схеме

Следствие установило, что деньги поступали на счета, оформленные на четырех иностранных студентов, проживающих в Алматы.

Их банковские карты использовались как транзит для перевода и обналичивания средств.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По делу продолжается расследование.

Предупреждение полиции

Правоохранительные органы призывают граждан не доверять звонкам от неизвестных лиц и не переводить деньги по их указанию.

В полиции напоминают: сотрудники банков и госорганов не требуют перевода средств по телефону.