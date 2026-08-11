С 1 по 10 августа на пунктах пропуска через государственную границу Казахстана выявили 70 попыток незаконного провоза незадекларированной валюты.

По данным Пограничной службы КНБ, общая сумма составила более 645 млн тенге.

Что выявили

Пограничная служба КНБ регулярно проводит работу по пресечению незаконного вывоза денежных средств за пределы страны.

На автомобильном пункте пропуска «Кордай» в Жамбылской области во время пограничного контроля у иностранного гражданина обнаружили 70 тыс. долларов США – около 32,55 млн тенге.

Деньги были спрятаны под одеждой.

Что будет дальше

Материалы по выявленным фактам передали в компетентный орган для принятия процессуального решения.

Сколько можно вывезти

Пограничная служба КНБ напоминает, что без декларирования из Казахстана можно вывезти наличные денежные средства на сумму, не превышающую 10 тыс. долларов США.

При превышении установленного лимита необходимо соблюдать требования законодательства по декларированию и вывозу денежных средств.