Иностранец приземлился с «запрещенкой» в Алматы
Общий вес изъятых наркотиков составил около 11 килограммов.
Сегодня 2026, 08:57
После прибытия рейса Бангкок – Алматы был задержан 20-летний иностранный гражданин, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Во время личного досмотра у него обнаружили 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 11 килограммов.
Операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничной службой КНБ в рамках работы по противодействию международному наркотрафику.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Казахстана. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.