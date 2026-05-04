Иностранец приземлился с «запрещенкой» в Алматы

После прибытия рейса Бангкок – Алматы был задержан 20-летний иностранный гражданин, передает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время личного досмотра у него обнаружили 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом. Общий вес изъятых наркотиков составил около 11 килограммов.

Операцию провели сотрудники полиции совместно с пограничной службой КНБ в рамках работы по противодействию международному наркотрафику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса Казахстана. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.