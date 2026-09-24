Стройка, самса и наркотики: как 25-летний иностранец оказался под стражей

В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли попытку ввоза в Петропавловск особо крупной партии синтетических наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний иностранный гражданин.

При обыске у него изъяли 250 граммов синтетического наркотика α-PvP.

Как задержанный оказался в этой схеме

По данным МВД, мужчина законно находился и работал в Казахстане. Он занимался строительными работами и приготовлением самсы.

Однако около недели назад, как установили правоохранители, он начал работать на один из интернет-магазинов по продаже психотропных веществ.

По словам задержанного, партию наркотика он получил из тайника в Астане и доставил в Петропавловск. Там, по версии следствия, вещество планировалось расфасовать и распространить через тайники-закладки.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Сколько наркоканалов перекрыли

С начала 2026 года полицейские пресекли 30 каналов поставки наркотиков в Северо-Казахстанскую область из других регионов.

Всего зарегистрировано 225 наркоправонарушений, в том числе 99 фактов сбыта наркотиков.

В ведомстве отмечают, что участники схем бесконтактного сбыта, как правило, работают на интернет-магазины непродолжительное время. После задержания им грозит уголовная ответственность и длительный срок лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан не соглашаться на предложения о «легком заработке», связанные с незаконным оборотом наркотиков.