Стройка, самса и наркотики: как 25-летний иностранец оказался под стражей
У задержанного нашли 250 граммов α-PvP.
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В Северо-Казахстанской области полицейские пресекли попытку ввоза в Петропавловск особо крупной партии синтетических наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний иностранный гражданин.
При обыске у него изъяли 250 граммов синтетического наркотика α-PvP.
Как задержанный оказался в этой схеме
По данным МВД, мужчина законно находился и работал в Казахстане. Он занимался строительными работами и приготовлением самсы.
Однако около недели назад, как установили правоохранители, он начал работать на один из интернет-магазинов по продаже психотропных веществ.
По словам задержанного, партию наркотика он получил из тайника в Астане и доставил в Петропавловск. Там, по версии следствия, вещество планировалось расфасовать и распространить через тайники-закладки.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Проводится досудебное расследование по факту сбыта наркотиков в особо крупном размере.
Сколько наркоканалов перекрыли
С начала 2026 года полицейские пресекли 30 каналов поставки наркотиков в Северо-Казахстанскую область из других регионов.
Всего зарегистрировано 225 наркоправонарушений, в том числе 99 фактов сбыта наркотиков.
В ведомстве отмечают, что участники схем бесконтактного сбыта, как правило, работают на интернет-магазины непродолжительное время. После задержания им грозит уголовная ответственность и длительный срок лишения свободы.
Правоохранители призывают граждан не соглашаться на предложения о «легком заработке», связанные с незаконным оборотом наркотиков.
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