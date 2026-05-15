Иностранку арестовали из-за видео в соцсетях
В своих видео она сказала, что в Казахстане чувствует себя "как узбек в России"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы к административной ответственности привлечена гражданка России, прибывшая в Казахстан для оформления банковской карты, передает BAQ.KZ.
Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На записи девушка делится своим недовольством процедурой получения банковской карты, рассказывая о длительных сроках оформления документов в банках и центрах обслуживания населения.
По её словам, сложности возникли из-за того, что индивидуальный идентификационный номер был оформлен по заграничному паспорту, где отсутствует отчество. В ролике она также эмоционально высказывается о ситуации, отмечая, что её "постоянно направляют из одной инстанции в другую".
При этом наибольшую реакцию пользователей вызвала одна из её фраз, которую многие сочли некорректной. В комментариях к публикации пользователи напомнили о необходимости соблюдать правила страны пребывания и выразили недовольство тоном высказываний.
В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту была проведена проверка.
"Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте использовала нецензурную лексику в грубой форме, нарушив общественный порядок и требования законодательства Республики Казахстан. Подобные действия не остаются без правовой оценки вне зависимости от статуса лица", - отметили в ведомстве.
В отношении девушки было возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направили в суд.
Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы нарушительница арестована на 10 суток.
В полиции напомнили, что соблюдение норм общественного поведения обязательно для всех, находящихся на территории страны.
Самое читаемое
- "Подаем иск в суд Астаны": вернутся ли камеры "Сергек" на улицы Костаная?
- Первая леди Турции открыла экологическую лабораторию в Казахстане
- Мигранты из Центральной Азии устроили массовую драку в России
- Экспорт падает, импорт растет: как меняется торговля Казахстана с Россией
- Акимат против дачников: скандал из-за газа набирает обороты в Костанае