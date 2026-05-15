Иностранку арестовали из-за видео в соцсетях

В Алматы к административной ответственности привлечена гражданка России, прибывшая в Казахстан для оформления банковской карты, передает BAQ.KZ.

Поводом для разбирательства стало видео, распространившееся в социальных сетях. На записи девушка делится своим недовольством процедурой получения банковской карты, рассказывая о длительных сроках оформления документов в банках и центрах обслуживания населения.

По её словам, сложности возникли из-за того, что индивидуальный идентификационный номер был оформлен по заграничному паспорту, где отсутствует отчество. В ролике она также эмоционально высказывается о ситуации, отмечая, что её "постоянно направляют из одной инстанции в другую".

При этом наибольшую реакцию пользователей вызвала одна из её фраз, которую многие сочли некорректной. В комментариях к публикации пользователи напомнили о необходимости соблюдать правила страны пребывания и выразили недовольство тоном высказываний.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту была проведена проверка.

"Установлено, что иностранная гражданка в общественном месте использовала нецензурную лексику в грубой форме, нарушив общественный порядок и требования законодательства Республики Казахстан. Подобные действия не остаются без правовой оценки вне зависимости от статуса лица", - отметили в ведомстве.

В отношении девушки было возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. Материалы направили в суд.

Решением специализированного межрайонного административного суда Алматы нарушительница арестована на 10 суток.

В полиции напомнили, что соблюдение норм общественного поведения обязательно для всех, находящихся на территории страны.