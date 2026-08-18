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Иностранку оштрафовали за нецензурный ролик у Триумфальной арки

18 Августа 2026, 23:54
АВТОР
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скриншот видео 18 Августа 2026, 23:54
18 Августа 2026, 23:54
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Фото: скриншот видео

25-летнюю иностранку оштрафовали в Астане за видео с нецензурной бранью. Ролик девушка опубликовала в TikTok. Полиция установила, что видео было снято на территории Триумфальной арки на проспекте Мәңгілік Ел. В отношении Ангелины Ваниной собрали материалы по факту мелкого хулиганства.

Суд назначил ей штраф в размере 20 МРП. В полиции напомнили, что за нарушение общественного порядка и публикацию противоправного или оскорбительного контента предусмотрена ответственность. По данным на 2026 год, 20 МРП составляет 86 500 тенге.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

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