Иностранку оштрафовали за нецензурный ролик у Триумфальной арки

25-летнюю иностранку оштрафовали в Астане за видео с нецензурной бранью. Ролик девушка опубликовала в TikTok. Полиция установила, что видео было снято на территории Триумфальной арки на проспекте Мәңгілік Ел. В отношении Ангелины Ваниной собрали материалы по факту мелкого хулиганства.

Суд назначил ей штраф в размере 20 МРП. В полиции напомнили, что за нарушение общественного порядка и публикацию противоправного или оскорбительного контента предусмотрена ответственность. По данным на 2026 год, 20 МРП составляет 86 500 тенге.