Министерство энергетики и компания Шелл Казахстан подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Жанатурмыс" в Актюбинской области, передает корреспондент BAQ.KZ.

Документ подписали вице-министр энергетики Ерлан Акбаров и старший вице-президент и председатель компании Shell в Казахстане Сюзанн Куган.

По условиям контракта компания проведет сейсмические исследования, соберет геологические данные и оценит перспективы участка. Работы начнутся после получения необходимых разрешений.

"Этот проект поможет сформировать долгосрочную ресурсную базу углеводородов и укрепить энергетическую безопасность страны", - отметил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров.

Участок "Жанатурмыс" расположен в Актюбинской области и занимает площадь около 1377 квадратных километров. В рамках проекта планируется провести 3D-сейсмические исследования, а также возможно пробурить разведочную скважину.

"Подписание контракта подтверждает долгосрочное сотрудничество Shell с Казахстаном. Мы намерены продолжать работу по геологоразведке и расширению ресурсной базы страны", — заявила Сюзанн Куган.

Контракт будет действовать до 2032 года. Кроме того, компания направит не менее 100 млн тенге на социально-экономическое развитие региона.

В Министерстве энергетики сообщили, что сейчас в Казахстане действует 321 контракт на разведку и добычу нефти и газа.