Иностранная туристка получила травму в горах Алматы
Спасатели эвакуировали туристку с пика Пионер.
Вчера, 10:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 10:09Вчера, 10:09
207Фото: МЧС РК
Во время спуска с пика Пионер одна из участниц туристической группы получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение. Инструктор группы сообщил о происшествии, после чего на место выдвинулся экипаж спасателей Контрольно-спасательного поста "Туюк-Су", передаёт BAQ.KZ.
"Состояние пострадавшей оценивалось как стабильное, однако она жаловалась на сильные боли в правой ноге. Спасатели оказали доврачебную помощь и организовали транспортировку до подножия", - рассказали в МЧС.
Пострадавшей оказалась гражданка Израиля 1990 года рождения. Медики диагностировали у неё закрытый перелом пяточной кости и доставили в городскую клиническую больницу.
Самое читаемое
- Дархан Сатыбалды объявил выговор акимам двух районов
- Токаев подписал закон об усилении борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма
- 360 деревьев, мурал и довольные жители: аллею рабочих профессий открыли в Астане
- Алматы готовится к концерту Backstreet Boys: безопасность и новые стандарты
- МВД Казахстана помогло закрыть крупнейший мошеннический call-центр в Киеве