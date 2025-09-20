Во время спуска с пика Пионер одна из участниц туристической группы получила травму ноги и не смогла самостоятельно продолжить движение. Инструктор группы сообщил о происшествии, после чего на место выдвинулся экипаж спасателей Контрольно-спасательного поста "Туюк-Су", передаёт BAQ.KZ.

"Состояние пострадавшей оценивалось как стабильное, однако она жаловалась на сильные боли в правой ноге. Спасатели оказали доврачебную помощь и организовали транспортировку до подножия", - рассказали в МЧС.

Пострадавшей оказалась гражданка Израиля 1990 года рождения. Медики диагностировали у неё закрытый перелом пяточной кости и доставили в городскую клиническую больницу.