Иностранной стримерше ограничили въезд в Казахстан на пять лет
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Полиция Астаны сообщила о привлечении к административной ответственности иностранной гражданки, чьи стримы привлекли внимание правоохранителей из-за провокационных и некорректных высказываний.
По информации Департамента полиции столицы, правоохранители обнаружили в социальных сетях трансляции с участием иностранной стримерши. После проверки материалы были рассмотрены в суде.
В результате суд привлек женщину к административной ответственности и назначил ей штраф. После этого были приняты меры по ее выезду за пределы Казахстана.
Кроме того, в соответствии с законодательством иностранной гражданке ограничили въезд в Казахстан сроком на пять лет.
В полиции не стали раскрывать полные данные женщины, указав ее инициалы — Г.К. При этом опубликованная ведомством фотография внешне похожа на российскую стримершу Ксению Гузаеву, известную в интернете под ником Fasoollka. Официально ее личность полиция не подтверждала.
В ДП Астаны подчеркнули, что Казахстан открыт для иностранных граждан и гостей, однако пребывание в стране предполагает соблюдение законодательства, уважительное отношение к гражданам и общепринятым нормам поведения.
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