Полиция Астаны сообщила о привлечении к административной ответственности иностранной гражданки, чьи стримы привлекли внимание правоохранителей из-за провокационных и некорректных высказываний.

По информации Департамента полиции столицы, правоохранители обнаружили в социальных сетях трансляции с участием иностранной стримерши. После проверки материалы были рассмотрены в суде.

В результате суд привлек женщину к административной ответственности и назначил ей штраф. После этого были приняты меры по ее выезду за пределы Казахстана.

Кроме того, в соответствии с законодательством иностранной гражданке ограничили въезд в Казахстан сроком на пять лет.

В полиции не стали раскрывать полные данные женщины, указав ее инициалы — Г.К. При этом опубликованная ведомством фотография внешне похожа на российскую стримершу Ксению Гузаеву, известную в интернете под ником Fasoollka. Официально ее личность полиция не подтверждала.

В ДП Астаны подчеркнули, что Казахстан открыт для иностранных граждан и гостей, однако пребывание в стране предполагает соблюдение законодательства, уважительное отношение к гражданам и общепринятым нормам поведения.