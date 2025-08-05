В Казахстане планируют ввести единые фискальные правила для всех маркетплейсов - независимо от страны происхождения. Об этом заявил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, подход к налогообложению будет одинаковым как для казахстанских, так и для иностранных платформ. Новые меры направлены на повышение прозрачности процессов электронной торговли и совершенствование фискальной политики в стране.

"Это регулирование обеспечит равные условия для всех участников рынка. Мы стремимся к тому, чтобы любые маркетплейсы, работающие с казахстанскими потребителями, вносили свой вклад в экономику страны", – отметил министр.

Он добавил, что новые правила коснутся не только самих площадок, но и компаний, торгующих на них.

Такие изменения позволят сократить объем серой торговли и усилят контроль над интернет-продажами.