Комитет государственных доходов Министерства финансов РК представил данные о поступлениях налога на добавленную стоимость (НДС) от иностранных интернет-компаний и новых мерах регулирования, которые начнут действовать с 1 января 2026 года, передает BAQ.KZ.

С момента введения НДС на цифровые услуги в Казахстане условную регистрацию прошли 116 иностранных компаний, среди них мировые игроки цифровой экономики. Только в 2025 году в список добавились 18 компаний, включая Chess.com, OpenAI (разработчик ChatGPT), Canva и российский онлайн-сервис Okko.

Общий объём уплаченного иностранными интернет-компаниями НДС составил 111,6 млрд тенге. В 2025 году поступления достигли 41,8 млрд тенге — на 18 млрд больше, чем в 2024 году.

Крупнейшими налогоплательщиками стали:

Temu — 6,2 млрд тенге;

Valve Corporation — 5,3 млрд тенге;

Apple — 5,2 млрд тенге.

Среди новых участников, начавших уплачивать налог в Казахстане, выделяются Next Retail Ltd. (283 млн тенге) и Alibaba.com (142 млн тенге).

Новые меры с 2026 года

С 1 января 2026 года вводятся дополнительные инструменты для усиления налоговой дисциплины:

иностранные интернет-компании, уклоняющиеся от уплаты НДС или не вставшие на условную регистрацию, будут блокироваться на территории Казахстана;

перечень таких компаний будет публиковаться в открытом доступе.

В КГД отметили, что данные меры направлены на защиту интересов добросовестных налогоплательщиков, создание равных условий конкуренции и развитие цифровой экономики страны.