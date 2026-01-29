Иностранные инвесторы подключаются к ИИ-проектам в Казахстане
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел ряд встреч с руководителями международных компаний в рамках Совета иностранных инвесторов, посвященного поддержке стратегических проектов и развитию цифрового сектора, передает BAQ.KZ.
На встрече с управляющим директором ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озханом обсуждались перспективы стратегического партнерства Казахстана с банком, включая приоритетные сферы. За время работы банка в стране сформирован пул из 345 проектов на сумму более $12 млрд. Введен новый формат взаимодействия с международными финансовыми институтами — работу будет координировать специальный Координационный совет под председательством Премьер-министра.
В ходе встречи с президентом холдинга Beeline Kazakhstan Евгением Настрадиным обсуждены дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры и реализация совместных проектов VEON Group в стране. Отмечен вклад компании в обслуживание более 11 млн абонентов, а также участие в инициативах по цифровой инклюзии и повышению цифровой грамотности.
"Правительство готово оказывать необходимую поддержку для реализации инновационных проектов, включая внедрение искусственного интеллекта и цифровых решений", — подчеркнул Бектенов, поручив профильным министерствам проработать озвученные предложения.
