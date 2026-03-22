В Актюбинской области полиция поймала иностранных водителей-нелегалов, передает BAQ.kz.

Правоохранители региона провели операцию «Мигрант» с 17 по 20 марта и выявили более 100 нарушителей миграционного законодательства. Особое внимание правоохранителей привлекли иностранцы, работающие без разрешений.

Так, в Мугалжарском районе трое иностранцев незаконно управляли большегрузными автомобилями, занимаясь перевозками без нужных документов.

Суд постановил выдворить их за пределы Казахстана.

«Подобные нарушения представляют повышенную угрозу безопасности дорожного движения. Управление тяжеловесным транспортом требует строгого соблюдения законодательства, наличия разрешительных документов и соответствующей квалификации», —говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нелегальная работа водителей запрещена и опасна. Такие нарушения создают риск аварий и несчастных случаев на дорогах.