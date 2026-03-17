В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность, связанную с организацией незаконной миграции и привлечением иностранной рабочей силы с нарушением закона, передает BAQ.kz.

В ходе проверок были выявлены иностранные граждане, работавшие без соответствующих разрешений.

Установлено, что они проживали и трудились на одном из городских объектов вне правового поля. Все они доставлены в подразделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, в действиях организаторов усматриваются признаки создания канала незаконной миграции. Материалы по данному факту направлены для регистрации и принятия процессуального решения.

Отметим, что в городе проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие Мигрант, направленное на выявление нарушений миграционного законодательства и нелегально пребывающих иностранцев.

Как сообщил начальник управления полиции Турксибского района ДП города Алматы Думан Аухадиев, работа в этом направлении ведётся на постоянной основе. Усилен контроль за работодателями и местами возможного проживания иностранных граждан. Все выявленные нарушения будут пресекаться в рамках закона.

Полиция города продолжит комплексную работу по обеспечению миграционного контроля и правопорядка.