Иностранные СМИ будут получать аккредитацию МИД РК для освещения выборов в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила порядок работы международных наблюдателей на выборах депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующее постановление принято для создания правовых и организационных условий участия иностранных наблюдателей в избирательной кампании.

Документ определяет порядок направления приглашений иностранным государствам и международным организациям, а также процедуру аккредитации международных наблюдателей и выдачи им удостоверений установленного образца.

Кроме того, постановлением предусмотрено, что представители иностранных средств массовой информации смогут наблюдать за выборами при наличии аккредитации Министерства иностранных дел Казахстана.

По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Мухтара Ермана, принятое решение обеспечивает необходимые условия для международного наблюдения.

"Принятие данного постановления обеспечивает необходимые правовые условия для участия международных наблюдателей в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан и определяет порядок их деятельности в соответствии с законодательством", – отметил он.

В ЦИК подчеркнули, что после принятия постановления институт международного наблюдения официально начинает действовать и на выборах депутатов Курултая.