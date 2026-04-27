На Правительственном часе в Мажилисе министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал об обновлении системы педагогического образования, внедрении искусственного интеллекта и развитии филиалов зарубежных университетов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, началась масштабная модернизация содержания педагогического образования. В 2023 году в рамках гранта Всемирный банк был реализован крупный проект с участием специалистов ведущих педагогических университетов Финляндии.

«Мы полностью пересмотрели программы и разработали новый учебный план. Сейчас внедряем его поэтапно», - заявил Саясат Нурбек.

Новая модель сначала внедрена в педагогических вузах. В частности, на базе Казахский национальный педагогический университет имени Абая открыт факультет искусственного интеллекта, где изучается влияние ИИ на педагогику.

По словам министра, в дальнейшем эта реформа будет поэтапно внедрена более чем в 40 университетах страны.

Также он ответил на вопросы, связанные с филиалами зарубежных вузов. Сейчас в Казахстане работают более 30 филиалов иностранных университетов.

«Только 4% государственного заказа направляется этим филиалам. Поэтому поводов для беспокойства нет», - отметил министр.

По его словам, такие филиалы помогают сократить отток средств за рубеж и дают талантливой молодежи возможность получать качественное образование внутри страны.

В качестве примера министр привел Cardiff University и Heriot-Watt University, где стоимость обучения значительно выше, чем в их филиалах в Казахстане.

Нурбек также сообщил о росте числа иностранных студентов.

«Сейчас в нашей стране обучаются более 35 тысяч иностранных студентов. Доход от них составил 22 млрд тенге», - заявил он.

По его словам, следующая цель - увеличить число иностранных студентов до 100 тысяч и превратить Казахстан в образовательный хаб региона.

Министр отметил, что эффективность этого направления уже заметна на примере Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Там обучаются более 7 тысяч иностранных студентов, а их платежи помогают обеспечивать финансовую устойчивость университета.

По его словам, в ближайшие 2–3 года филиалы станут драйвером развития университетов.