Образование и наука — стратегические сферы, определяющие развитие любой страны, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме стратегических партнёров "Казахстан – территория академического образования". По его словам, форум стал уникальной площадкой, где "высказываются ценные идеи, формируются прогнозы и обсуждаются ключевые векторы развития глобальной образовательной среды".

Глава государства подчеркнул, что в эпоху технологических прорывов именно образование становится главным условием конкурентоспособности, а академическое сотрудничество — основой научных открытий и устойчивого развития. Сегодня Казахстан стремится не только интегрироваться в мировое научное пространство, но и стать активным участником формирования новых стандартов знаний и инноваций.

О тенденциях и достижениях казахстанской системы высшего образования рассказал проректор по научно-инновационной деятельности КазНУ имени аль-Фараби Маргулан Ибраимов.

"Реформы Президента Касым-Жомарта Токаева вывели систему образования и науки Казахстана на качественно новый уровень. Создана институциональная база для развития исследовательских университетов, внедрена академическая автономия, расширены международные связи", — отметил он.

По словам Ибраимова, особое внимание уделяется цифровизации, развитию прикладных исследований и поддержке молодых учёных.

"Казахстан сегодня не только экспортирует образовательные услуги, но и становится площадкой для научного диалога и инновационного развития региона. КазНУ имени аль-Фараби отражает этот вектор — от суперкомпьютерных технологий и лабораторий искусственного интеллекта до сетевых программ двойных дипломов и проектов устойчивого развития", — добавил он.

Одним из приоритетов государства остаётся интернационализация высшего образования. Президент поручил увеличить количество иностранных студентов до 100 тысяч к 2029 году. По словам проректора, это амбициозная, но вполне реалистичная цель.

"Эта задача направлена на формирование научно-образовательного хаба в Центральной Азии. Мы видим интерес к Казахстану со стороны Китая, США и Европы. Государство создаёт все условия — развиваются англоязычные программы, совершенствуются миграционные процедуры, расширяется академическая мобильность", — рассказал Маргулан Ибраимов.

Он отметил, что в 2025–2026 учебном году в КазНУ обучаются 7323 иностранных студента из более чем 20 стран мира.

"Это показатель доверия к качеству казахстанского образования, академической среде и научному потенциалу. Студенты выбирают КазНУ за высокий уровень преподавания, современные программы, цифровую инфраструктуру и безопасную академическую среду", — подчеркнул он.

Отдельное внимание проректор уделил вопросам цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. По его словам, Казахстан уже активно строит экономику, основанную на знаниях и технологиях.

"В нашем университете реализуется комплексная стратегия цифровой трансформации. Создан факультет информационных технологий и искусственного интеллекта, работают институты криптологии и искусственного интеллекта, а также Международный институт “Цифровые технологии и робототехника”, созданный совместно с китайской компанией Jiangsu Huibo Robotics Technology", — рассказал Ибраимов.

Он добавил, что сегодня студенты активно используют современные цифровые сервисы: виртуального консультанта, систему онлайн-прокторинга, правового ассистента и интеллектуальную платформу анализа академической успеваемости.

Говоря о международных рейтингах, проректор подчеркнул их значение для имиджа страны.

"Международные рейтинги — это индикатор глобальной конкурентоспособности. Рост позиций казахстанских вузов в QS и Times Higher Education напрямую повышает привлекательность Казахстана для студентов, учёных и инвесторов", — отметил он.

По мнению Ибраимова, будущее казахстанского образования определяется технологической революцией. "Цифровизация, искусственный интеллект, большие данные меняют структуру знаний. Казахстан выстраивает новую модель университета, где качество определяется не количеством информации, а способностью создавать инновации, критически мыслить и действовать в глобальном цифровом обществе", — подчеркнул он.

Одним из ярких примеров цифровой модернизации стал суперкомпьютерный центр КазНУ, созданный в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Китая.

"Суперкомпьютер — это не просто технологический объект, а академический кластер страны, обеспечивающий исследования мирового уровня. Его мощности позволяют проводить сложные симуляции и прогнозы в ключевых направлениях науки", — рассказал проректор.

Маргулан Ибраимов выразил уверенность, что к 2030 году система высшего образования Казахстана станет гибкой, цифровой и интегрированной в мировое научное пространство.