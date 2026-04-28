Иностранные туристы увязли в солончаке в Павлодарской области

В Баянаульском районе Павлодарской области иностранные туристы из Голландии, путешествующие по миру на автодоме, оказались в ловушке природы - их транспорт застрял в вязкой грязи солончака неподалёку от живописной скалы Кемпиртас, передает BAQ.KZ.

Самостоятельно выбраться из труднопроходимого участка у путешественников не получилось. На помощь оперативно пришли сотрудники МЧС, работники «Баянаул Су Арнасы» и местные жители.

Слаженные действия, опыт и неравнодушие сделали своё дело — автодом был успешно освобождён из плена грязи. К счастью, никто не пострадал.

Иностранные гости искренне поблагодарили спасателей за помощь и тёплый приём, после чего продолжили своё большое путешествие, унося с собой не только впечатления от казахстанской природы, но и память о людской отзывчивости.