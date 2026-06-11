В МВД рассказали о состоянии полицейских после взрыва гранаты на учениях в Алматы

Министерство внутренних дел проводит служебное расследование после инцидента на учениях в Алматы, где произошла преждевременная детонация светошумовой гранаты. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, происшествие случилось во время плановых тренировочных мероприятий, направленных на повышение уровня подготовки комплексных сил полиции.

"По данному факту, как и предусмотрено в таких случаях, проводится служебное расследование", – сообщил Адилов.

Он уточнил, что речь идет о светошумовой гранате нелетального действия, которая не представляет угрозы для жизни и жизненно важных органов человека.

"В результате преждевременной детонации светошумовой гранаты нелетального действия несколько сотрудников органов внутренних дел получили незначительные повреждения и царапины", – отметил заместитель министра.

По его словам, двум сотрудникам полиции медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия.

"В настоящее время все сотрудники находятся на своих рабочих местах и продолжают нести службу", – подчеркнул Санжар Адилов.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной ответственности в случае установления виновных лиц, представитель МВД напомнил, что речь идет об учебных мероприятиях.

"Еще раз повторюсь, вопрос касается учений, которые мы проводим на постоянной основе в целях повышения уровня подготовки комплексных сил полиции", – сказал он.

Ранее в полиции Алматы сообщили, что в ходе плановых учений произошла преждевременная детонация ручной светошумовой гранаты нелетального действия. По данным ведомства, тяжелых травм сотрудники не получили.